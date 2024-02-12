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Супербоул: "Канзас-Сити" в матче-триллере с "Сан-Франциско" стал чемпионом НФЛ-2023

Советайз, Понедельник 12 февраля 2024 10:08
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Супербоул: "Канзас-Сити" в матче-триллере с "Сан-Франциско" стал чемпионом НФЛ-2023 Фото: "Чифс" третий за пять лет успех (facebook.com/KansasCityChiefs)
Автор: Антон Федорцив

В финальном матче за титул чемпиона Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс" в овертайме дожал "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Супербоул LVII

"Канзас-Сити Чифс" – "Сан-Франциско Форти Найнерс" – 25:22 ОТ

Всего ярдов набрано: 455 – 382. Пас: 325 – 272. Выносы: 130 – 110.

В первой половине встречи обе команды играли с оглядкой на защиту. После безголевой стартовой четверти во второй "Форти Найнерс" исполнили точный филдгол, а перед большим перерывом состоялся и первый тачдаун от Маккэффри. "Чифс" ответили только филдголом (3:10).

Впрочем, в третьей 15-минутке "Канзас-Сити" перехватил инициативу. Действующие чемпионы набрали 10 пунктов, в том числе благодаря тачдауну Вальдеса-Скантлинга. А вот в последней четверти "Сан-Франциско" снова взял мяч под собственный контроль. Тачдаун Дженнингса и филдгол Муди перевели матч в овертайм.

Там с очередным филдголом сначала впереди оказались "Форти Найнерс". Поединок, казалось бы, двигается к первой за три десятилетия победе "Сан-Франциско". Однако лидер "Чифс" Махоумс затянул команду в очковую зону и на последних секундах выполнил точную передачу на тачдаун Хардмана.

Ни моральных, ни физических сил, ни времени, чтобы отыграться у "Форти Найнерс" уже не было. Как следствие, "Канзас-Сити" во второй раз подряд и в третий раз за последние 5 лет завоевал титул НФЛ. Самым ценным игроком поединка стал квотербек "Чифс" Махоумс.

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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