Прорыв дамбы в Краматорске: затопило около 260 домов, людей расселяют в другое жилье

Во вторник, 4 апреля, в поселке Краматорской территориальной громады (Донецкая область) произошел неконтролируемый сброс воды. Из-за этого затопило около 260 домов в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Кириленко добавил, что вода продолжает прибывать.

По словам главы ОВА, сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и коммунальные службы.

"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов к временному жилью. О ходе событий буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.