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Пропрацює довше відведеного терміну. Дострокових виборів у Раду поки не очікується

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 08:42
Пропрацює довше відведеного терміну. Дострокових виборів у Раду поки не очікується Фото: дострокових виборів у Раду поки не очікується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Питання про дострокові вибори до Верховної ради зараз не стоїть на порядку денному. Також не виключено, що нинішнє скликання пропрацює набагато довше відведеного терміну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в команді Зеленського і як війна змінює владу".

Парламент працюватиме весь час, поки йтиме війна і продовжуватиметься воєнний стан. Про це заявляють співрозмовники РБК-Україна і в депутатському корпусі, і на Банковій.

Наступні вибори до Верховної ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року, однак у команди президента Володимира Зеленського немає впевненості, що війна закінчиться хоча б за пів року до цього терміну.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діятиме щонайменше до кінця літа.

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