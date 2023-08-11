Пропускают не всех. Разрешат ли выезд за границу мужчинам, у которых есть отсрочка

Выпускают ли за границу всех, у кого есть отсрочка

В первую очередь категории мужчин, которые могут пересекать границу, определены в Постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, напоминает Антон Маринич.

"Эти правила являются одной из правовых основ для Госпогранслужбы при принятии решения в предоставлении разрешения на пересечение границы. При этом пограничники на своем официальном сайте достаточно детально расписали основания и документы, которые должны быть при пересечении границы, но с маленькой оговоркой, что эти разъяснения носят сугубо "информационный характер", – говорит специалист.

По его словам, с одной стороны логично, что мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могли бы пересекать границу без ограничений, но не все так однозначно.

"Пункт 2 6 настоящих Правил определяет, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. При этом в этом пункте прямо указано, что он не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором – восьмом части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – обращает внимание адвокат.

К категориям лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, но которые не могут пересекать границу, относятся:

1. соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

2. научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Фото: Мужчины, у которых есть отсрочка от мобилизации, могли бы пересекать границу без ограничений, но не все так однозначно, говорит специалист (Getty Images)

3. мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины или в результате непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения;

4. мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при проведении антитеррористической операции из числа работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции.

5. мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа участников добровольческих формирований, образованных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Что нужно, чтобы гарантированно пересечь границу

Чтобы быть уверенным в том, что на границе не будет отказано в выезде, нужно убедиться в наличии оригиналов (или нотариальных копий) документов, подтверждающих конкретную категорию из Правил пересечения границы.

"Если рассматривать самостоятельное пересечение границы лицом с инвалидностью, то таким документом должно быть Пенсионное удостоверение или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь. При этом пограничник может поинтересоваться наличием пенсионного в приложении "Дия", хотя это не обязательно. Самой только Справки к акту обзора МСЭК в этом случае недостаточно, чтобы пересечь границу, но вполне достаточно для получения отсрочки от мобилизации", – говорит собеседник.

Сотрудники пограничной службы обязаны проверить документы, подтверждающие право для выезда за пределы Украины, паспорт для выезда за границу и в отдельных случаях могут провести собеседование. правдивые документы и их достаточно для подтверждения оснований для пропуска такого лица за пределы Украины.

"Для гарантированного пересечения границы нужно быть уверенным, что такое лицо имеет основания, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины и оригиналы документов (нотариальные копии) для подтверждения таких оснований", – подчеркивает Антон Маринич.