Пропускают по несколько грузовиков в час: какая ситуация на КПП "Дорогуск - Ягодин"

"В сторону Украины фактически за час участники этой блокады пропускают по несколько транспортных средств. При этом в сторону Польши польская сторона не принимает ни одного грузового транспортного средства", - сказал Демченко.

В то же время, по его словам, движение для автобусов, следующих в обе стороны, не блокируется.

Блокада границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвиз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие прекратили блокаду на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Однако вчера польские перевозчики снова заблокировали этот пункт пропуска на границе с Украиной.