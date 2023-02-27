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Пропускали товары "пустыми фурами" - на Львовской таможне разоблачили схему

Фото: ГБР разоблачило незаконную схему ввоза в Украину товаров на миллион гривен на Львовской таможне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственное бюро расследований разоблачило незаконную схему ввоза на территорию Украины товаров широкого потребления более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста "Яворов" Львовской таможни, что помогло коммерсантам избежать уплаты обязательных платежей в госбюджет более чем на 1 млн гривен.

Сообщается, что чиновница пропустил в Украине грузовик, в котором были бытовая техника, кожаные изделия, котлы отопления, брендовая одежда и детские игрушки. Чиновница скрыла настоящее содержание груза и оформила машину как пустую. Из-за этого в бюджет не поступило более 1,1 млн гривен таможенных платежей.

Инспекторы сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК). Предусмотренное статьями наказание - лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщалось ранее, пяти инспекторам Житомирской таможни сообщили о подозрении за участие в коррупционных схемах.

Кроме того, ГБР задержало одного из руководителей таможенного поста "Черноморск-порт" по подозрению в требовании взятки за экспорт зерна.

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