Пропускали товары "пустыми фурами" - на Львовской таможне разоблачили схему

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста "Яворов" Львовской таможни, что помогло коммерсантам избежать уплаты обязательных платежей в госбюджет более чем на 1 млн гривен.

Сообщается, что чиновница пропустил в Украине грузовик, в котором были бытовая техника, кожаные изделия, котлы отопления, брендовая одежда и детские игрушки. Чиновница скрыла настоящее содержание груза и оформила машину как пустую. Из-за этого в бюджет не поступило более 1,1 млн гривен таможенных платежей.

Инспекторы сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК). Предусмотренное статьями наказание - лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщалось ранее, пяти инспекторам Житомирской таможни сообщили о подозрении за участие в коррупционных схемах.

Кроме того, ГБР задержало одного из руководителей таможенного поста "Черноморск-порт" по подозрению в требовании взятки за экспорт зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.