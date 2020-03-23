Пропуск на проїзд у Києві отримали більше 200 тис. людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко заявив, що пропуск дійсний тільки з посвідченням, що підтверджує роботу людини в тій сфері, для якої надається суспільний транспорт.

"Понад 225 тис. пропусків на проїзд", - уточнив мер міста.

Нагадаємо, з 00:01 23 березня в громадському транспорті столиці можуть їздити лише пасажири зі спеціальними перепустками.

Такі документи видаються співробітникам стратегічних об'єктів і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, рятувальникам, медпрацівникам, обслуговуючому персоналу продовольчих магазинів і аптек. Транспорт курсуэ по окремих маршрутах.

Пасажири без перепусток з 23 березня не зможуть скористатися громадським транспортом до закінчення карантинного режиму.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття, у нього потім виявили коронавірус.