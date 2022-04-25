Без урахування Маріуполя. Росія примусово депортувала майже 6 тисяч українців

На окуповані території та в Росію примусово переміщено вже 5 тис. 730 українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

"За нашими підрахунками, які ми не можемо слідчим шляхом перевірити, це 5 тис. 730 людей, без урахування Маріуполя. Обласна влада каже, що щодо Маріуполя цифра становить 33 тис. Російські ЗМІ кажуть, що 134 тис. переїхало", - повідомила в інтерв’ю виданню генпрокурор Ірина Венедіктова.

Крім того, за її словами, українська прокуратура має у своєму розпорядженні дані і проводить розслідування про примусове переміщення до Білорусі ще 200 українців.

"І у нас окрема справа щодо діток за інформацією міністра Кулеби про примусове переміщення 2 тис. 389 дітей на територію РФ", - повідомила генпрокурор.