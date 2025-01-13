Предложение отставки министра энергетики в Раде поддержало 6% депутатов

Проект постановления об отставке министра энергетики поддержали всего 28 депутатов. Это менее 6,5% от конституционного состава парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Среди подписантов преимущественно члены фракции "Голос" и часть представителей "Европейской солидарности".

Среди подписантов практически отсутствуют представители монобольшинства "Слуги народа".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что представители фракции "Голос" в парламенте выступили против намерения правительства достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС.

В комитете Рады по вопросам энергетики такое предложение не поддержали.

Ряд энергетических компаний опубликовали заявления о недопустимости дискредитации руководства отраслью и призвали депутатов прекратить политические спекуляции вокруг энергетики.

Как известно, Минэнерго и "Энергоатом" инициировали ряд масштабных энергетических проектов, например строительство четырех новых атомных реакторов на ХАЭС, чтобы компенсировать энергетические мощности, утраченные из-за временной оккупации Запорожской АЭС.

Против достройки двух новых энергоблоков выступали экозащитники, другие же критики указывали на несвоевременность этих проектов во время войны.

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