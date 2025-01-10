"Голос" выступил против достройки атомных энергоблоков: в чем причина
Представители фракции "Голос" в парламенте выступили против намерения правительства достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС. В Министерстве энергетики считают, что эти энергоблоки могут компенсировать временную потерю мощностей оккупированной Россией Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Инну Совсун.
В частности, Совсун упрекнула премьер-министра Дениса Шмыгаля, что имеет письма от представителей делегации Еврокомиссии и американского посольства о том, что те не поддерживают такое решение.
В свою очередь, министр Герман Галущенко заявил: "Что касается позиции клерков среднего звена представительства ЕК, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".
В ответ на это представители фракции "Голос" заявили о намерении блокировать работу парламента.
Как известно, Минэнерго и "Энергоатом" инициировали ряд масштабных энергетических проектов, таких как строительство четырех новых атомных реакторов на ХАЭС, чтобы компенсировать энергетические мощности, утраченные из-за временной оккупации Запорожской АЭС.
Против достройки двух новых энергоблоков выступали экозащитники, другие же критики указывали на несвоевременность этих проектов во время войны.
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