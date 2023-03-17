Предлагали эвакуацию из "горячих" точек. Правоохранители разоблачили банду мошенников

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры правоохранительными органами столицы прекращена мошенническая схема, участники которой завладевали денежными средствами граждан под видом эвакуационных перевозок и оформления документов для пересечения государственной границы", - сообщили правоохранители.

По данным следствия, в течение прошлого года через страницы в социальных сетях и мессенджерах банда распространяла рекламу о якобы предоставлении "услуг" по вывозу людей, в том числе с ограниченными возможностями, с временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

"Используя сложную социально-гуманитарную ситуацию в районах вблизи линии столкновения, они предлагали эвакуацию из Харьковской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей, а также из самых горячих точек столкновений в городах Бахмут, Угледар, Купянск", - добавили в прокуратуре. .

Кроме того, участники группы обещали помощь в изготовлении документов, необходимых для пересечения границы подлежащим мобилизации мужчинам. Стоимость "услуг" составляла от 20 тысяч гривен и зависела от срочности и способов ее выполнения.

Обнаружив нуждающихся в помощи, члены банды использовали уязвимое состояние и безвыходное положение пострадавших, и убеждали их в необходимости осуществления предоплаты в размере 50%.

После получения денежных средств прекращали с ними дальнейшую коммуникацию, а обязательства не выполняли.

К мошеннической схеме с целью открытия банковских счетов и обналичивания средств привлекались так называемые "дропы" или "денежные мулы" среди лиц без постоянного места жительства или находящихся в местах лишения свободы.

В ходе проведенных обысков по местам жительства участников группы правоохранители изъяли:

документы, подтверждающие противоправную деятельность;

банковские карты;

мобильные телефоны, являвшиеся орудием совершения преступлений.

По результатам расследования одному из участников мошеннической схемы, уроженцу Ивано-Франковской области, поставлено в известность о подозрении в пособничестве в завладении денежными средствами граждан, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

В случае доказывания его вины, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, житель Ивано-Франковска приговорен к пяти годам тюрьмы за поддержку армии РФ.

Кроме того, мы сообщали, что Гауляйтера села в Херсонской области приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ.

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