Франция заблокировала средства пропагандистского канала RT. Его существование под вопросом, - СМИ
Во Франции заблокировали средства телеканала RT France, попавшего под санкции ЕС. Как следствие, канал теперь может прекратить свое существование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Все средства на счету заморожены по требованию Главного управления казначейства", - заявила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова.
Федорова добавила, что это делает невозможным продолжение работы в тех же условиях, что и раньше. Издание пишет, что заморозка средств связана с девятым пакетом санкций ЕС против России.
"RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты и подрядчикам", - говорится в материале.
Некоторые сотрудники опасаются того, что им будет тяжело найти новую работу, потому что они в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".
Напомним, что во Франции обнаружили сеть риелторов, помогавших олигархам РФ уклоняться от санкций.
Ранее сообщалось, что французская инженерная группа Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о прекращении своей деятельности в России после изучения последних пакетов европейских санкций, включающих запрет на предоставление инженерных услуг российским компаниям.
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