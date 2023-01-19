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Франция заблокировала средства пропагандистского канала RT. Его существование под вопросом, - СМИ

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Франция, Четверг 19 января 2023 22:50
Франция заблокировала средства пропагандистского канала RT. Его существование под вопросом, - СМИ Фото: Франция заблокировала средства пропагандистского канала RT (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во Франции заблокировали средства телеканала RT France, попавшего под санкции ЕС. Как следствие, канал теперь может прекратить свое существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Все средства на счету заморожены по требованию Главного управления казначейства", - заявила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова.

Федорова добавила, что это делает невозможным продолжение работы в тех же условиях, что и раньше. Издание пишет, что заморозка средств связана с девятым пакетом санкций ЕС против России.

"RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты и подрядчикам", - говорится в материале.

Некоторые сотрудники опасаются того, что им будет тяжело найти новую работу, потому что они в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".

Напомним, что во Франции обнаружили сеть риелторов, помогавших олигархам РФ уклоняться от санкций.

Ранее сообщалось, что французская инженерная группа Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о прекращении своей деятельности в России после изучения последних пакетов европейских санкций, включающих запрет на предоставление инженерных услуг российским компаниям.

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