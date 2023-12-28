Пропагандисты РФ пожаловались на обстрел радиозавода в Брянской области (видео)

Пропагандистский канал обвинил в обстреле радиозавода, который находится в поселке Суземка, украинских военных.

В результате инцидента якобы пострадал один человек - 45 летняя женщина. В сети пишут, что ее госпитализировали.

Стоит заметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.

Взрывы в Брянской области

Напомним, в Брянской области уже неоднократно гремели взрывы и начинались пожары.

В частности, 12 октября в самом Брянске жители услышали мощный взрыв. После него начался пожар в районе мясокомбината.

Также 30 сентября в поселке Погар Брянской области прозвучал взрыв, после которого вспыхнул пожар на подстанции.