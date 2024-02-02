Пропагандиста Подоляку приговорили к 15 годам тюрьмы, он наводил ракеты на Николаев

Российского блогера Юрия Подоляку в Украине суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, Подоляка является уроженцем города Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию и начал там публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.
С начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно выполняет задания российских спецслужб по проведению информдиверсий.
Для ведения информационно-подрывной деятельности Подоляка создал собственный YouTube-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Telegram-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах.
Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства. Также он отрицал военные преступления россиян в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".
Вместе с этим Подоляка причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак РФ по Николаевской области.
Фото: Юрий Подоляка (facebook.com/SecurSerUkraine)
Для наведения российского оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона. Среди вражеских корректировщиков был экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по пяти статьям:
Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
"Поскольку осужденный скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан", - добавили в СБУ.
Ранее сообщалось, что в Украине суд вынес приговор блогеру, который находится в РФ и оправдывает преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.
Прокуратура не уточнила имени и фамилии блоггера, однако учитывая фотографию, речь идет о Юрии Подоляке.
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