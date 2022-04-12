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Нацрада включила до списку зрадників 13 медійників

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 13:10
Нацрада включила до списку зрадників 13 медійників Фото: телеведуча і Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко (volynnews com)
Автор: Валерія Поліщук

Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК та ГО "Рух ЧЕСНО" внесли до Реєстру державних зрадників перші 100 осіб. Серед них 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників і один суддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Facebook.

З представників медіасфери до реєстру внесено:

  • Кирило Вишинський
  • Ігор Гужва
  • Сніжана Єгорова
  • Андрій Єрмолаєв
  • Світлана Крюкова
  • Гліб Ляшенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведєва
  • Діана Панченко
  • Михайло Погребинський
  • Володимир Рогов
  • Олексій Романов
  • Олександр Семченко

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