Пропагував російську ідеологію: політтехнолога Медведчука підозрюють у держзраді
Політтехнологу народного депутата Віктора Медведчука Михайлу Погребинському заочно повідомили про підозру у державній зраді. Він кілька років пропагував російську ідеологію, виступаючи на українських телеканалах як експерт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Telegram.
За даними слідства, Погребинський кілька років надавав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
У прокуратурі заявили, що в якості "експерта" він поширював Російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію Збройних сил, формування негативного іміджу країни на міжнародній арені.
"Підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, спрямовану на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.
Так, протягом 2021 року Погребинський взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, які є у відкритому доступі.
Згідно з експертизою, всі висловлювання політтехнолога в інтерв'ю і телеефірах свідомі і спрямовані на надання Росії допомоги в проведенні діяльності проти України.
Нагадаємо, раніше Нацрада включила до списку зрадників Михайла Погребинського.