Пропаганда війни. Українська прокуратура взялася за гендиректора "Роскосмосу"

Українська прокуратура взялася за Дмитра Рогозіна - генерального директора російської державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос". У його діях вбачають пропаганду війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.
"Рогозін Дмитро Олегович, українські прокурори прийняли рішення тимчасово обмежити ваші права на свободу пересування до появи подальших наказів українських судів", - зазначила вона.
За її словами, в його діях вбачається посягання на територіальну цілісність України, а також пособництво у веденні агресивної війни.
"Ви, використовуючи своє становище, використовуючи медійні майданчики РФ, фактично поширювали брехливу і шкідливу інформацію, обманюючи, зі злочинними намірами, громадян РФ", - підкреслила Венедіктова.
Нагадаємо, раніше українська прокуратура повідомила про підозру офіційній представниці МЗС Росії Марії Захаровій та двом високопоставленим військовим чиновникам.
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