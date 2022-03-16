Пропаганда війни. Українська прокуратура взялася за гендиректора "Роскосмосу"

Українська прокуратура взялася за Дмитра Рогозіна - генерального директора російської державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос". У його діях вбачають пропаганду війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Рогозін Дмитро Олегович, українські прокурори прийняли рішення тимчасово обмежити ваші права на свободу пересування до появи подальших наказів українських судів", - зазначила вона.

За її словами, в його діях вбачається посягання на територіальну цілісність України, а також пособництво у веденні агресивної війни.

"Ви, використовуючи своє становище, використовуючи медійні майданчики РФ, фактично поширювали брехливу і шкідливу інформацію, обманюючи, зі злочинними намірами, громадян РФ", - підкреслила Венедіктова.