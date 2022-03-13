RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пропаганда "русского мира" та колабораціонізм. Блогер з Херсона отримав підозру в держзраді

Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора відзвітував про заочне повідомлення про підозру в державній зраді мешканцю Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис установи в Telegram.

За даними слідства, підозрюваний перейшов на бік ворога відразу після повномасштабного вторгнення РФ. Своїми діями він чинить свідомий тиск на українців для подолання спротиву та подальшої окупації.

"Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдає шкоду інформаційній безпеці України, розміщуючи на власному каналі в YouTube відеоматеріали з пропагандою "руського миру" та виправдовує збройну агресію Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що одеські правоохоронці затримали агента російських спецслужб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонГенеральна прокуратура УкраїниВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України