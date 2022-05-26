Пропаганда на марші. У Маріуполі з великих екранів говорять про "поліпшення життя"

Окупанти в Маріуполі встановили 12 великих екранів. На них без зупинки транслюється російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, окупаційна влада приступила "до поліпшення життя" не стільки в реальності, скільки в переконанні

"Вчора окупанти запустили три мобільних пропагандаавто і додатково встановили 12 телевізорів діагоналлю 75 дюймів по всіх місцях масового скупчення людей - пунктах видачі гуманітарки, пунктах оформлення різних паперів і місцях доступу до води", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що на екранах постійно крутять пропагандистські відео нібито про поліпшення життя.