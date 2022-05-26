Не "Оленка", а "Альошка". Роспропаганда взялася за шоколад

Бєлгородська кондитерська фабрика випустила шоколад "Альошка" в пропагандистських цілях. Його не можна купити, розвозять російським військовим, які воюють в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, ідея випустити такий шоколад з'явилася завдяки герою місцевих соцмереж, хлопчику з села в Бєлгородській області, який "проводжає і зустрічає" російських військових.

"Так хотілося поділитися цим теплом з військовими. Тому домовилися з нашою кондитерською фабрикою і випустили шоколад "Альошка". Найважливіші розпізнавальні знаки на обгортці - шоломофон, військове привітання і бузок. Шоколад темний, саме такий і корисний для відновлення сил", - зазначив Гладков.

Він додав, що першу партію розвезли російським військовим у госпіталях і тим, хто воює в Україні.