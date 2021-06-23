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До 51 тисячі гривень штрафу: Кабмін хоче карати за проникнення на військові об’єкти

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Україна, Середа 23 червня 2021 13:42
До 51 тисячі гривень штрафу: Кабмін хоче карати за проникнення на військові об’єкти Фото: проникнення на військові об'єкти хочуть карати штрафами (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні самовільне проникнення на військові об'єкти хочуть карати штрафом у розмірі до 51 тисячі гривень. Відповідний законопроект Кабінет міністрів підтримав у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Згідно з законом, таке проникнення тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
знаряддя здійснення правопорушення або без такої. Це - 8500 - 17 тисяч гривень.

За повторне порушення протягом року особі загрожуватиме адмінстягнення у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч НМДГ (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення або без такої.

Якщо ж проникнення відбулося в умовах особливого періоду, це будуть карати штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч НМДГ з конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення або без неї. Це - 17 тисяч - 51 тисяча гривень.

У документі прописано, що військовий об'єкт - це ділянка місцевості з розташованими на ній будівлями, спорудами, майданчиками для відкритого зберігання військової та іншої техніки, боєприпасів і майна.

Також під цим поняттям слід розуміти військові транспортні засоби, озброєння та військову техніку, будівлі та споруди, які стоять окремо, приміщення у цих будівлях і спорудах, які огороджені огорожею (визначені показчиками на місцевості) та (або) з розміщенням вивісок на будинках щодо їх приналежності до об'єктів:

  • Міністерства оборони,
  • Збройних сил,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
  • правоохоронних та розвідувальних органів,
  • державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями,
  • інших військових формувань, утворених відповідно до законів, які охороняються військовослужбовцями, працівниками воєнізованої або сторожової охорони.
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