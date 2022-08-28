Проникали в будинки і били власників: в Одеській області затримали банду грабіжників

В Одеській області поліцейські затримали злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

До складу злочинної групи входили п'ятеро жителів Одеського району віком від 37 до 53 років, раніше судимих за майнові злочини. До кожного нападу спільники ретельно готувалися.

Діяли спільники за одним і тим же сценарієм – проникали в житлові будинки шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голови наволочки, били, поки потерпілі не віддавали гроші і ювелірні вироби.

Викрили та затримали їх оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД".