Промисловці вимагають від Кабміну не створювати штучний дефіцит вагонів

Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

Вони наголошують, що це призведе до втрати близько $2 млрд на рік

Обмеження на експлуатацію вантажних вагонів, яке пропонується Міністерством інфраструктури, призведе до списання близько 68 тисяч вагонів. Це створить дефіцит на ринку вантажних вагонів, в результаті якого промисловість зазнає збитків, а економіка України недоотримає близько $2 млрд на рік валютної виручки.

Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра України, який підписали представники ключових галузей економіки.

"Дефіцит лише напіввагонів складе близько 10,4 тис. одиниць при існуючому кризовому рівні перевезень. А при очікуваному відновленні докризових обсягів навантажень - зросте до більш ніж 20 тис. одиниць вже у 2022 р. Спеціалізований рухомий склад (обкотишовози, коксовози) уже в дефіциті, а при обмеженні термінів експлуатації буде списано практично весь парк", - попереджають в "Укрметалургпромі", Українській асоціації виробників феросплавів, асоціації "Укрцемент", Українській зерновій асоціації, Союзі хіміків України, Федерації роботодавців транспорту України та Асоціації "Укрвідтранс".

Наслідки такого списання будуть надзвичайно важкими для економіки.

"Штучний дефіцит вантажних вагонів неодмінно призведе до катастрофічного зриву відвантаження сировини та готової продукції. Втрата вантажопотоку залізниці складе близько 20%, або 60 млн тонн в рік… Скорочення поставок призведуть до зниження промислового виробництва на близько 8-10%, а потенційні втрати валютної виручки складуть $2 млрд в рік", - наголошується у листі.

Також серед наслідків штучно створеного дефіциту - зупинка проекту "Велике будівництво", для якого залізниця є безальтернативним видом транспорту, та величезні втрати самої УЗ.

"Укрзалізниця до кінця 2028 року втратить понад 62% напіввагонів та 100% зерновозів, а також близько 12 млрд грн або 15-20% річного доходу унаслідок падіння перевезень", - порахували галузеві експерти.

Враховуючи, що такі численні втрати для економіки України неприйнятні, промисловці вимагають від Кабінету міністрів обмеження на продовження строку служби встановити тільки для універсальних напіввагонів, зерновозів та цистерн (3/4 парку вантажних вагонів) на рівні 1,5 нормативного терміну їх служби. А також - не запроваджувати обмеження для спеціалізованих вагонів (напіввагони для перевезення обкотишів, агломерату та коксу, т.зв. обкотишовози та коксовози), і ні в якому разі не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, адже власники вагонів вже проінвестували великі кошти у ремонт.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство інфраструктури України опублікувало проект наказу "Про затвердження порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті»", яким передбачено скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів зі строком експлуатації, що перевищує нормативний.

Згідно з проектом наказу, обмеження пропонується застосувати в тому числі і до напіввагонів - найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично увесь обсяг вугільної продукції.

Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації напіввагонів старше 33 років (1,5 нормативних терміни служби) з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на цей час вже продовжено.

Народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що така ініціатива Мінінфраструктури призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.