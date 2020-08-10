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Промисловці поки не бачать виходу з кризи: очікування нижче нуля

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 15:03
Промисловці поки не бачать виходу з кризи: очікування нижче нуля
Фото: хлібзавод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Очікування бізнесу дещо покращилися порівняно з весняним обвалом

Індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2020 року зріс порівнянні з II кварталом на 10,6 в.п. і становить мінус 12,4%. У переробній промисловості цей показник виріс на 11 в.п. і становить мінус 13,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Промисловці поки не бачать виходу з кризи: очікування нижче нуля

ukrstat.gov.ua

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості і в переробній промисловості зріс порівняно з II кварталом на 1,1 в.п. і склав мінус 1,1%.

Промисловці поки не бачать виходу з кризи: очікування нижче нуля

ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього в липні 2020 року було опитано 1507 підприємств.

Промисловці поки не бачать виходу з кризи: очікування нижче нуля

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, в липні 2020 четвертий місяць поспіль український бізнес був налаштований на скорочення загальної чисельності працівників.

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2020 склав 65,1 п, що на 11,2 пунктів менше, ніж у травні.

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