Промвиробництво в Україні відновило зростання: що стало причиною

Обсяги промислового виробництва в березні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. Падіння промвиробництва припинилося завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли обсяги падали рекордними темпами.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

У добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 2,8%, у переробній промисловості - падіння на 3,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 4,1%.

Водночас, за даними статистичного відомства, за січень-березень 2021 року падіння склало 2,0%.

Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У підсумку за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5% - вперше з 2015 року.

У 2020 році падіння промвиробництва продовжилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%.

За прогнозом Мінекономіки, падіння економіки України продовжиться на початку 2021 року. Надалі низька база порівняння з минулим роком дасть ефект економічного зростання. Відновлення економіки почнеться в другому кварталі 2021 року.