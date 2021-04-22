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Промвиробництво в Україні відновило зростання: що стало причиною

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 15:30
Промвиробництво в Україні відновило зростання: що стало причиною Фото: промвиробництво очікувано почало зростати на тлі обвалу минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги промислового виробництва в березні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. Падіння промвиробництва припинилося завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли обсяги падали рекордними темпами.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

Промвиробництво в Україні відновило зростання: що стало причиною

Водночас, за даними статистичного відомства, за січень-березень 2021 року падіння склало 2,0%.

У добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 2,8%, у переробній промисловості - падіння на 3,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 4,1%.

Промвиробництво в Україні відновило зростання: що стало причиною

Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У підсумку за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5% - вперше з 2015 року.

У 2020 році падіння промвиробництва продовжилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%.

За прогнозом Мінекономіки, падіння економіки України продовжиться на початку 2021 року. Надалі низька база порівняння з минулим роком дасть ефект економічного зростання. Відновлення економіки почнеться в другому кварталі 2021 року.

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