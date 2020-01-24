Названо суперника і дату наступного бою Усика

Поєдинок між українським боксером Олександром Усіком і британцем Деріком Чісорою відбудеться 28 березня в Лондоні. Про це повідомив британський промоутер Едді Херн, передає профільний сайт boxingnews24.com.

За словами британського промоутера Едді Херна, в разі перемоги наступний поєдинок Усика буде проти британського чемпіона за версіями IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

"зараз у нас вже є бій Усик - Чісора. Сподіваємося, він відбудеться на арені O2 в Лондоні. Потім Ділліан Уайт поб'ється 18 або 25 квітня. У період з травня по червень свій бій проведе і Ентоні Джошуа. У нас є дати 23 і 30 травня, а також 6 червня. Я говорив Усику, що ситуація така, що він спочатку отримає Чісору, а потім Джошуа. Ентоні цьому радий. Олександр теж задоволений таким розкладом. Нам потрібно було визначитися з датою поєдинку проти Чісори. Для нас 28 березня здається ідеальним варіантом", - сказав Едді Хирн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Олександр Усик може отримати чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа без бою з ним. За даними ЗМІ, Джошуа може добровільно віддати пояс WBO Усика, який може в поєдинку з Дереком Чісорою або Джозефом Паркером провести перший захист. Добровільна передача титулу пояснюється тим, що британець і українець співпрацюють з промоутерською компанією Едді Херна.

Раніше в грудні WBO зажадала від Джошуа провести негайний бій з Усиком. Організація вимагає, щоб бій відбувся протягом 180 днів і пропонує обом командам вже починати переговори.