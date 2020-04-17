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Бій Ломаченка - Лопес може відбутися восени

Новини » Спорт     17.04.2020 - 14:56
Бій Ломаченка - Лопес може відбутися восени
Фото: Василь Ломаченко (wboboxing.com)

Поєдинок навіть не планується на літо

Промоутер Боб Арум поділився думкою про бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналі FightHype.com.

Поєдинок був запланований на 30 травня, але його довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Очікувалося, що українець і американець зустрінуться в ринзі орієнтовно в середині-кінці літа. Але глава Top Rank дав невтішний для любителів боксу прогноз щодо дати поєдинку.

"Ми планували влаштувати бій Ломаченко - Лопес в кінці травня. Але, втрутилася ситуація з коронавірусів. Тепер, сподіваюся, що ми зможемо провести бій у вересні або жовтні", - сказав Арум.

19 березня Василь перервав підготовку до об'єднавчого бою і повернувся в Україну. Теофімо, своєю чергою, висловив невдоволення через невизначеність з боєм.

Нагадаємо, бій між українським боксером Віктор Постол і володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцем Хосе Рамірес відкладений вдруге через коронавірус.

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