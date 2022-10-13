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Промышленники заявили о возможных остановках предприятий из-за повышения прайс-кепов на рынке электроэнергии

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Четверг 13 октября 2022 09:01
Промышленники заявили о возможных остановках предприятий из-за повышения прайс-кепов на рынке электроэнергии Фото: промышленники заявили о возможных остановках предприятий из-за повышения прайс-кепов на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Промышленные предприятия в различных отраслях экономики просят Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не увеличивать предельные цены (т.н. прайс-кепы) на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке. Иначе они заявляют о большой вероятности остановки производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публичное обсуждение проекта этого решения в НКРЭКУ.

В частности, Александр Завгородний , директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов, сообщил, что электроэнергия - основная составляющая себестоимости продукции завода, поэтому рост цен существенно повлияет на экономику предприятия.

"Учитывая вероятный рост прайс-кепов, рост цен на рынке электроэнергии, а также намерения повышать стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии, мы приняли решение остановить работу предприятия уже с ноября", - отметил он, добавив, что предприятие предварительно планирует находиться в простое течение зимний период.

Заместитель председателя правления по финансам Запорожского завода ферросплавов Олег Качко подчеркнул, что повышение прайс-кепов неизбежно приведет к росту цен на электроэнергию и, как следствие, приведет к росту себестоимости продукции и неизбежной остановке предприятия.

По его оценке, увеличение прайс-кепов обойдется предприятию в дополнительный 1 млрд грн в год. "Неизвестно, где брать эти средства, когда есть проблемы с логистикой внутри страны, нужно удерживать персонал, зарплаты платить. Поэтому в условиях войны это не очень правильное решение", - отметил эксперт.

Завод "Днепразот", единственный производитель хлора для украинских водоканалов, находится в простое с самого начала войны. Однако из-за технологической опасности производственного цикла предприятие поддерживает минимальную хозяйственную деятельность. Однако, по словам представителя завода, из-за увеличения прайс-кепов на затраты на э/энергию "Днепразота" придется останавливаться полностью, а возобновление работы уже будет невозможно.

Под угрозой полной остановки находится и горная отрасль. В частности, Александр Петровец, заместитель главного энергетика Покровского горно-обогатительного комбината, сообщил, что есть большая вероятность остановки предприятия в ноябре, а повышение прайс-кепов сделает невозможное его работу.

"ПГОК - это градообразующее предприятие, от нашей работы зависит существование города Покровска. Мы стараемся работать в крайне сложных условиях: снижается спрос на нашу продукцию, растет себестоимость производства, есть проблемы с закупками материалов для ремонтов и обслуживания оборудования. Поэтому наше предприятие не может больше выдерживать эту сложную ситуацию", - отметил он.

Владимир Боднар, заместитель председателя правления по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, добавил, что предприятие постоянно находится под обстрелами вражеской артиллерии. Однако из-за роста затрат работа предприятия может остановиться. "А если повысятся прайс-кепы, то из-за остановки большого количества предприятий эту электроэнергии некому будет продавать", - резюмировал он.

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