Промышленность работает даже после изменения прайс-кепов, несмотря на громкие заявления о закрытии, - эксперт

Украина, Суббота 13 сентября 2025 16:26
UA EN RU
Промышленность работает даже после изменения прайс-кепов, несмотря на громкие заявления о закрытии, - эксперт Фото: эксперт заявил, что промышленность работает даже после изменения прайс-кэпов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Промышленные предприятия традиционно протестуют против повышения прайс-кэпов. Но ни разу они не остановились по этой причине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

"Они плачут постоянно. Поскольку я помню, они постоянно одно и то же рассказывают, что если сейчас, с 90-го года, я помню, если сейчас вы поднимете прайс-кэпы, все, мы завтра остановимся, там сотни тысяч людей на улице, подняли прайс-кэпы, работающие нормально", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сопротивление изменению прайс-кэпов преимущественно исходит именно от отраслей, где электроэнергия занимает наибольшую долю в себестоимости продукции.

"Другие, особенно ферросплавные, потому что у ферросплавных там действительно большая доля стоимости электрической энергии, особенно в себестоимости их товара. Но, знаем, видите, не остановились, работают, - добавил он.

По его мнению, изменение прайс-кэпов является правильным решением, поскольку рынок не может функционировать в искаженных условиях.

Что этому предшествовало

Ранее в украинском информационном поле распространялись манипуляции о якобы более высокой стоимости электроэнергии в Украине по сравнению со странами ЕС.

По словам аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой, это не соответствует действительности. Она напомнила, что биржевые цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) - это лишь одна из составляющих.

Конечный счет за свет для бизнеса формируют тарифы на передачу и распределение, а также налоги, которые в большинстве стран ЕС существенно выше, чем в Украине.

