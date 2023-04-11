"Прометей" одолел "Гамбург" по пути в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, 1/8 финала

"Прометей" – "Гамбург" – 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 8:15)

Равная борьба в стартовой четверти длилась недолго. После пристрелки слобожанцы быстро приступили к делу, очерчивая претензии на итоговый успех. Украинский гранд постепенно увеличивал собственное преимущество. На финише первой десятиминутки отрыв "Прометея" составил 8 пунктов.

С началом новой четверти "Гамбург" принялся отыгрываться. Немецкий коллектив сумел выровнять игру, но существенно сократить отставание не удавалось. Максимум, до которого "дотянулись" гости – 6 очков. Да и из этого рубежа перед большим перерывом команда Ронена Гинзбурга "башни" отодвинула.

Новая вспышка активности "Гамбурга" пришлась на старт третьей 10-минутки. Немцы снова смогли немного приблизиться к "Прометею", но слобожанцы еще раз продемонстрировали способность держать удар. Более того, отечественный гранд перехватил инициативу и впоследствии увеличил гандикап до 13-ти пунктов.

По-настоящему горячо стало в последней четверти. "Башни" все же поймали волну и выдали невероятный отрезок (12:0), сократив отставание от "Прометея" до минимума. На паркете запахло жареным. Впрочем, слобожанцы овладели ситуацией и несколькими удачными атаками вроде эндвана от Сидорова или данка Клавелла завершили качели победой украинской команды.

Соперника в четвертьфинале турнира "Прометею" придется подождать. В среду, 12 апреля, за место в восьмерке лучших будут бороться греческий "Промитеас" и французский "Бург". С последним слобожанцы играли на групповом этапе, обменявшись домашними победами.