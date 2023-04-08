"Прометей" обыграл ВЭФ в финале Латвийско-эстонской баскетбольной лиги
Триумфальной победой слобожанского "Прометея" завершился решающий матч сезона в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге против рижского ВЭФа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Латвийско-эстонская баскетбольная лига, финал
"Прометей" – ВЭФ Рига – 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11)
Ни одна из команд не смогла захватить инициативу на старте встречи. Как следствие, лидер в течение первой четверти несколько раз менялся. В определенный момент слобожанцы оторвались на 5 очков, но рижане добавили и начали вторую десятиминутку с +1.
ВЭФ, казалось, взял ход поединка под контроль. Латвийский коллектив пытался уйти в отрыв, но максимум гандикапа довел лишь до пяти пунктов. А в середине второй четверти "Прометей" перехватил инициативу, сравнял счет и выдал классный отрезок. На большой перерыв подопечные Ронена Гинзбурга ушли уже с 7-очковым преимуществом.
Во второй половине матча слобожанцы и не думали останавливаться. Украинский гранд начал наращивать отрыв. На пике "Прометей" имел гандикап 20 очков. Рыжане, однако, пытались навязать конкуренцию. Но их вспышки активности не позволили существенно сократить отставание.
К примеру, в финальной 10-минутке ВЭФ максимально приблизился на 13 очков. Впрочем, команда Гинзбурга полностью контролировала ситуацию и смогла довести поединок до логической победы. Итак, "Прометей" стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги 2022/23.
К слову, украинец Михайлюк стал лучшим в составе "Шарлотта" в проигранном "Хьюстону" матче НБА.
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