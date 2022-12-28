ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Прометей" уверенно обыграл очередного соперника в Латвийско-эстонской лиге

Новина українською →
Рапла, Среда 28 декабря 2022 20:55
"Прометей" уверенно обыграл очередного соперника в Латвийско-эстонской лиге Фото: Балтийский тайм-аут "Прометея" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой слобожанского "Прометея" завершился матч регулярного чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги против "Раплы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига, регулярный чемпионат

"Рапла" – "Прометей" – 73:95 (24:21, 16:29, 14:32, 19:13)

Стартовая четверть оказалась самой конкурентной. На рывок хозяев площадки в дебюте (11:4) слобожанцы ответили своим удачным отрезком, после которого увели с +6. "Рапла", однако, отыгралась и дала толчок к качелям на паркете. В конце концов 10-минутка завершилась незначительным преимуществом эстонцев.

А вот две следующие четверти – до и после большого перерыва – были полностью за "Прометеем". Украинский гранд фактически смял соперника, особенно в третьей десятиминутке. Если преимущество слобожанцев после первой половины составило всего 10 пунктов, то после трех четвертей – целых 28 очков.

Такое преимущество позволило "Прометею" расслабиться на финальном отрезке. Подопечные Ронена Гинзбурга позволили себе поиграть в открытый баскетбол с "Раплой", и эстонский клуб сумел несущественно сократить отставание. Слобожанцы только немного не дотянули до сотни.

Эта победа стала для "Прометея" 14-й в пятнадцати матчах регулярного чемпионата. Отечественный гранд – безусловный лидер лиги, опережая рижский ВЭФ. 30 декабря команда Гинзбурга встретится с "Кейлой".

К слову, ранее "Будивельник" оформил разгром "Левски" в Балканской лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну