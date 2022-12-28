"Прометей" уверенно обыграл очередного соперника в Латвийско-эстонской лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Латвийско-эстонская баскетбольная лига, регулярный чемпионат

"Рапла" – "Прометей" – 73:95 (24:21, 16:29, 14:32, 19:13)

Стартовая четверть оказалась самой конкурентной. На рывок хозяев площадки в дебюте (11:4) слобожанцы ответили своим удачным отрезком, после которого увели с +6. "Рапла", однако, отыгралась и дала толчок к качелям на паркете. В конце концов 10-минутка завершилась незначительным преимуществом эстонцев.

А вот две следующие четверти – до и после большого перерыва – были полностью за "Прометеем". Украинский гранд фактически смял соперника, особенно в третьей десятиминутке. Если преимущество слобожанцев после первой половины составило всего 10 пунктов, то после трех четвертей – целых 28 очков.

Такое преимущество позволило "Прометею" расслабиться на финальном отрезке. Подопечные Ронена Гинзбурга позволили себе поиграть в открытый баскетбол с "Раплой", и эстонский клуб сумел несущественно сократить отставание. Слобожанцы только немного не дотянули до сотни.

Эта победа стала для "Прометея" 14-й в пятнадцати матчах регулярного чемпионата. Отечественный гранд – безусловный лидер лиги, опережая рижский ВЭФ. 30 декабря команда Гинзбурга встретится с "Кейлой".