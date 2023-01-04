RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Прометей" отпустил центрового из США в чемпионат Греции: известна причина

Фото: Дастин Хог (в центре) провел в составе "Прометея" полгода (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

"Пятый номер" Дастин Хог сменил слобожанский "Прометей" на "Промитеас" из Патров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный американец договорился о разрыве контракта с украинским грандом по обоюдному согласию. В рядах слобожанцев он провел первую часть сезона 2022/23.

Инициатором прощания с Хогом стал менеджмент "Прометея". Переговоры о прекращении сотрудничества начались после разговора президента Владимира Дубинского и наставника команды Ронена Гинзбурга.

"Я верю и Нено со мной согласился, что уход Хога – это отличный шанс для Славы Петрова проявить себя. Он достаточно интересный игрок, и я каждую игру жду от него более яркого, эмоционального баскетбола, больше силовой борьбы", – объяснил функционер.

Уроженец штата Нью-Йорк оказался в рядах "Прометея" летом прошлого года. В нынешнем сезоне Хог в среднем набирал 5,8 очков и 3,2 подбора. Новый клуб американца – "Промитеас" – середняк Баскетбольной лиги Греции и участник параллельной со слобожанцев группы Еврокубка.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол