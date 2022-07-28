"Прометей" повернув американського баскетболіста на новий сезон

Продовжив підсилення складу перед прийдешнім сезоном "Прометей" зі Слобожанського. До команди повернувся форвард Ді Джей Стефенс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Вітчизняний гранд оголосив про завершення комплектування команди на сезон 2022/23. Останнім до "Прометея" повернувся 31-річний американець.

Прийдешня кампанія стане для Стефенса третім сезоном у складі колективу з Дніпропетровщини. У Лізі чемпіонів 2021/22 форвард у середньому провів на паркеті 26 хвилин, за які встиг набирати 9,7 очок, робив 4,9 підбирання, віддавав 1,5 асисти та робив 0,9 перехоплень і блокшотів.

Стефенс покинув "Прометей" після повномасштабного вторгнення РФ і перебував у складі французького "Фос Прованса". Раніше він також грав за "Будівельник" і мав невдалі спроби закріпитися в НБА у складі "Мілуокі" та "Мемфіса".

Раніше "Прометей" підписав центрового збірної Чехії Балвіна. Він перебрався до лав гранда з чемпіонату Японії. Усі легіонери, найімовірніше, гратимуть за "Прометей" у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі та Єврокубку.