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"Прометей" вернул американского баскетболиста на новый сезон

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Днепропетровская область, Четверг 28 июля 2022 12:00
"Прометей" вернул американского баскетболиста на новый сезон Фото: Ди Джей Стефенс в предыдущем сезоне (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорцив

Продолжил усиление состава перед грядущим сезоном "Прометей" из Слобожанского. В команду вернулся форвард Ди Джей Стефенс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Отечественный гранд объявил о завершении комплектования команды на сезон 2022/23. Последним в "Прометей" вернулся 31-летний американец.

Грядущая кампания станет для Стефенса третьим сезоном в составе коллектива из Днепропетровской области. В Лиге чемпионов 2021/22 форвард в среднем провел на паркете 26 минут, за которые успел набирать 9,7 очков, делал 4,9 подбора, отдавал 1,5 ассиста и делал 0,9 перехватов и блокшотов.

Стефенс покинул "Прометей" после полномасштабного вторжения РФ и находился в составе французского "Фос Прованса". Ранее он также играл за "Будивельник" и имел неудачные попытки закрепиться в НБА в составе "Милуоки" и "Мемфиса".

Ранее "Прометей" подписал центрового сборной Чехии Балвина. Он перебрался в ряды гранда из чемпионата Японии. Все легионеры, скорее всего, будут играть за "Прометей" в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге и Еврокубке.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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