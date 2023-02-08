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"Прометей" разбил аутсайдера и укрепил лидерство в группе баскетбольного Еврокубка

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Рига, Среда 08 февраля 2023 21:24
"Прометей" разбил аутсайдера и укрепил лидерство в группе баскетбольного Еврокубка Фото: Илья Сидоров впервые в 2023 году сыграл в Еврокубке (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Сверхуверенной победой слобожанского "Прометея" завершился матч 14-го тура группового этапа Еврокубка против "Цедевиты Олимпии" из Любляны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 14-й тур

"Прометей" – "Цедевита Олимпия" – 94:68 (25:24, 27:19, 26:15, 16:10)

Словенский гранд в первые минуты выглядел лучше и даже повел в счете с небольшим преимуществом. Впрочем, еще до середины четверти слобожанцы выровняли положение. Какое-то время команды играли на равных. В конце отрезка "Прометей" опередил соперника только на очко.

Зато на старте второй 10-минутки отечественный гранд выдал невероятный рывок (9:0). В этом же коридоре слобожанцы удержали собственное преимущество вплоть до перерыва. После него ситуация не изменилась. "Прометей" с еще одним удачным отрезком к середине третьей четверти создал гандикап в 19 очков.

К концу десятиминутки команда Ронена Гинзбурга увеличила преимущество еще на пункт. Навязать конкуренцию "Цедевита Олимпия" не сумела и в финальной четверти. В концовке поединка последняя команда группы A вообще расклеилась и проиграла 2:12.

Самым результативным в матче стал атакующий защитник "Прометея" Ди Джей Стефенс. Американец набрал 28 очков, сделал 4 подбора и отдал 1 ассист. В игре он провел 25 минут. Слобожанцы закрепились в лидерах группы. Рекорд команды – 10 побед, 4 поражения.

К слову, столичный "Будивельник" раньше времени пробился в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА.

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