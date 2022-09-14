Баскетбольна Суперліга отримала новий формат на прийдешній сезон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Функціонери вирішили, що чоловіча Суперліга гратиме в новому сезоні за туровою системою календаря на чотири кола. Чемпіон України та призери чемпіонату будуть визначені за підсумками регулярної першості.

Клуби та федерація цьогоріч вирішили відмовитися від плей-офф Суперліги. Окрім того, весь турнір проведуть за схемою "коронавірусного" сезону – в т. зв. бульбашках і без глядачів. Водночас ФБУ зберегла можливість змінити формат сезону, якщо покращиться воєнна ситуація та цього бажатимуть учасники чемпіонату.

Наразі участь у кампанії 2022/23 підтвердили вісім клубів – "Прометей" зі Слобожанського, столичні "Будівельник" і "Київ-Баскет", "Запоріжжя", "Черкаські Мавпи", "Старий Луцьк", криворізький "Кривбас" і "Миколаїв". Дедлайн для підтвердження участі команд – 23 вересня.

Виконком ФБУ також затвердив розширення командної заявки клубів. Упродовж сезону кожна команда зможе сумарно зареєструвати 30 баскетболістів. У попередній кампанії максимальна кількість була затверджена на рівні 24-х виконавців.

Раніше "Миколаїв" вирішив тимчасово переїхати до Дніпра для продовження виступів у Суперлізі. "Корабели" тренуватимуться на базі вітчизняного гранда – "Прометея".