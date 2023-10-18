"Прометей" продолжил полосу неудач в Еврокубке поражением от "Лондон Лайонс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, групповой этап, 3-й тур

"Прометей" – "Лондон Лайонс" – 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

Дебют встречи успешно провел украинский гранд. С первых минут подопечные Ронена Гинзбурга попытались уйти в отрыв и уже к середине стартовой четверти увели с +7. По итогам же отрезка слобожанцы оторвались от британского коллектива на 11 пунктов.

Впрочем, "Лайонс" сумели реваншироваться уже во второй четверти. Номинальные гости всерьез принялись отыграть отставание и еще до большого перерыва не только сравняли счет (43:43), но и вышли вперед. На старте третьей 10-минутки "Лондон" повел с +3 и продолжил контролировать ход событий. На пике преимущество британцев выросло до 14-ти пунктов.

К концу третьей четверти "Прометей" сократил дефицит очков до восьми. Однако полностью перехватить инициативу со стартом последней десятиминутки слобожанцам не удалось. Ребята Гинзбурга играли волнами – то отставали на 10 очков, то сократили отрыв к одному, то снова проигрывали 9 пунктов.

В финальные минуты баскетболисты "Лондон Лайонс" действовали более слаженно и под собственным щитом, и на чужой корзине. В конце концов оформить камбэк слобожанцам не удалось. Итоговое преимущество британцев составило 12 очков. Следовательно, "Прометей" потерпел второе поражение подряд в Еврокубке и останется в нижней половине таблицы группы A.