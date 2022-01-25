"Прометей" на останніх секундах вирвав перемогу у "Хапоеля" у баскетбольній Лізі чемпіонів: відео

В першій чверті точилася рівна гра, команди по черзі виходили вперед, як результат нічия 20:20. В другій десятихвилинці продовжився малюнок гри першої чверті, знову рівний рахунок. Команди пішли на велику перерву за рахунку 36:36.

В третій чверті гості зробили ривок і навіть лідирували з різницею +10, але наприкінці десятихвилинку "Прометтей" скоротив рахунок. Перед останньою чвертю "Хапоель" вигравав 60:53. В останній чверті чемпіон України зрівняв рахунок і навіть мав можливість вирвати перемогу, але Міро Білан влучив лише один штрафний кидок з двох і перевів гру в овертайм.

В овертаймі тривала напружена гра, в якій переможцем вийшов "Прометей". Кріс Доу зважився на триочковий майже з сиреною і влучив. Перемога "Прометея" з рахунком 82:79.

Вирішальна гра відбудеться в Єрусалимі 27 січня.

Прометей (Україна) — Хапоель Єрусалим (Ізраїль) 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:25, 7:4)

Прометей: Кеннеді 20 + 9 підбирань, Стефенс 13 + 5 підбирань, Білан 13 + 7 підбирань + 3 передачі, Харрісон 10, Сидоров 4 - старт, Доу 9, Петров 6, Липовий 5, Лукашов 2, Мішула 0.