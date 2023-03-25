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"Прометей" в первом четвертьфинале Латвийско-эстонской лиги разгромил "Виймси"

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Суббота 25 марта 2023 20:00
"Прометей" в первом четвертьфинале Латвийско-эстонской лиги разгромил "Виймси" Фото: Денис Лукашов (в центре) рвется под кольцо "Ваймси" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой слобожанского "Прометея" завершился четвертьфинальный матч Латвийско-эстонской баскетбольной лиги против "Виймси" из Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига, 1/4 финала, первый матч

"Прометей" – "Виймси" – 91:69 (30:16, 18:20, 21:18, 22:15)

Фактически со старта поединка отечественный гранд принялся за дело. В течение первой четверти слобожанцы методически увеличивали собственное преимущество над оппонентом. В конце концов, по итогам 10-минутки "Прометей" привез эстонскому коллективу 14 очков преимущества.

Во второй четверти "Виймси" сумел стабилизировать игру. Удачные отрезки иногда позволяли номинальным гостям сокращать отставание. Впрочем, гандикап слобожанцев был столь ощутим, что даже выигранные 10 минут перед большим перерывом не пошатнули лидерство "Прометея".

Тем более по итогам третьей четверти украинский гранд оторвался уже на 15 пунктов. Еще увереннее слобожанцы отыграли финальный отрезок, увеличив собственное преимущество до более чем 20-ти пунктов. "Виймси" ничего противопоставить "Прометею" так и не сумел, поэтому заслуженно уступил.

Второй матч в четвертьфинальной серии запланирован на 1 апреля. Еще одна победа позволит слобожанцам оформить путевку в полуфинал. Регулярный чемпионат "Прометей" завершил с феноменальными показателями – 29 побед, 1 поражение.

К слову, посреди недели "Прометей" обыграл "Клуж" и укрепил лидерство в группе Еврокубка.

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