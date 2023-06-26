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"Прометей" отверг ультиматум баскетбольной федерации: гранд напомнил первичные условия

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Рига, Понедельник 26 июня 2023 11:29
"Прометей" отверг ультиматум баскетбольной федерации: гранд напомнил первичные условия Фото: "Прометей" готов играть только в Суперлиге (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

В открытом письме к Федерации баскетбола Украины слобожанский "Прометей" отклонил предложение провести грядущий сезон в Высшей лиге. Отечественный гранд стремится вернуться в Суперлигу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Команда Ронена Гинзбурга не собирается играть во втором по рангу дивизионе Украины. Слобожанцы призвали ФБУ пересмотреть решение исполнительного комитета о недопуске команды в Суперлигу.

"Прометей" отреагировал на заявления президента федерации Михаила Бродского. Функционер посоветовал украинскому гранду выставить команду на соревнования в Высшей лиге и завоевать путевку в Суперлигу по спортивному принципу. Однако слобожанцы напомнили о многостороннем соглашении, подписанном в апреле в том числе и ФБУ, и "Прометеем". В нем прямо предусмотрено участие команды в Суперлиге 2023/24.

"Возможно, решение о недопуске клуба в Суперлигу было принято членами исполкома, в связи с неосведомленностью с условиями заключенного договора. Если да, наш клуб готов опубликовать подписанный всеми сторонами договор для всего баскетбольного сообщества", – говорится в заявлении клуба.

В прошлом году "Прометей" для сохранения костяка команды в условиях полномасштабной войны переехал в Ригу. Подопечные Гинзбурга выступали в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, где завоевали чемпионский титул, а также дошли до полуфинала Еврокубка. До этого слобожанцы стали чемпионом Украины 2020/21.

Фото: Открытое письмо "Прометея" к ФБУ (facebook.com/prometeybc)

К слову, ранее ФБУ проголосовала за возвращение плей-офф Суперлиги на грядущий сезон.

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