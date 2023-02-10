Пролет ракет РФ над Румынией и Молдовой: появилась реакция США

Соединенные Штаты Америки пока не фиксируют какой-либо угрозы для Румынии и Молдовы после того, как в их воздушном пространстве были обнаружены российские ракеты.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.
Он отметил, что "нет никаких признаков российской военной угрозы" Молдове или Румынии после того, как появились слухи о возможной реакции НАТО на пролет ракет в румынском воздушном пространстве, пишет издание.
"Мы поддерживаем тесный контакт и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня, 10 февраля, в очередной раз массированно обстреляли Украину.
Во время вражеской атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что несколько ракет РФ пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Бухарест эту информацию отрицает.
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