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Пролетел в нескольких метрах перед "носом". В Польше рассказали об инциденте с истребителем РФ

Фото: Пролетел в нескольких метрах перед "носом". В Польше рассказали об инциденте с истребителем РФ (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Сергей Пышкин

Над Черным морем, в оперативном районе, который был определен Румынией, произошел опасный инцидент с участием российского истребителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Пограничной службы Польши.

В пятницу, во время патрульного полета гвардейского самолета L410 Turbolet над Черным морем, произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35, который совершил агрессивные и опасные маневры.

Как отмечают пограничники, польский самолет из-за опасного расхождения испытал сильную турбулентность, потерял контроль и высоту.

"Среди прочего, российский боевой самолет пролетел прямо перед самым носом самолета погранслужбы, пересекая его траекторию полета на опасном расстоянии - по оценке экипажа самолета, она составляла около 5 метров", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время инцидента два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, которые предназначены для выполнения задач воздушной полиции, были готовы вмешаться в инцидент в любой момент, однако в этом не было необходимости.

Польский экипаж действовал спокойно и профессионально, после чего L410 Turbolet благополучно приземлился в районе аэропорта Михаила Когелничана.

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