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У Закарпатській області пом'якшили обмеження для туристів: які маршрути під забороною

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Україна, Субота 28 травня 2022 15:17
У Закарпатській області пом'якшили обмеження для туристів: які маршрути під забороною Фото: Закарпаття пом'якшило обмеження для туристів, але заборонило маршрути (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Закарпатській області з 27 травня дозволили відвідувати ліси. Водночас Рада оборони області залишила частину туристичних маршрутів під забороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Йдеться про заборону відвідування таких ділянок туристичних маршрутів:

  • Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний - смт Великий Березний - ур. Явірник - с. Сіль - ур. Княгиня - с. Стужиця - с. Загорб - г. Черемха - с. Лубня - г. Плішка - с. Верховина-Бистра - пер. Ужоцький; г. Стіг - г. Межипотоки - г. Піп Іван; Мармароський - пол. Лисича - с. Ділове;
  • із с. Ділового до г. Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • с. Стужиця - Праліси - Кременець на території Ужанського національного природного парку;
  • ур. Бистрий - лісовий будинок - Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;
  • с. Стужиця - гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Нагадаємо, Рада оборони Закарпатської області 27 травня скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття транспортних засобів, іншої самохідної техніки (крім транзитних шляхів) та відвідування лісів населенням.

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