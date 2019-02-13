Прокурори просять суд розглянути свідчення у справі Гандзюк у закритому режимі

Адвокати виступають проти закритого розгляду

Прокуроры по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк просят суд рассмотреть диск с показаниями организаторов преступления Игоря Павловского и Сергея Торбина в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Данное ходатайство связано с тем, что на записях есть информация, представляющая тайну следствия.

"На данных видеозаписях находится информация, которая представляет тайну досудебного следствия. В связи с этим просим суд провести их рассмотрение в закрытом режиме", - заявила прокурор Виктория Калита.

Ранее адвокаты сообщили, что на дисках находятся видеозаписи допросов Павловского и Торбина, во время которых они дали показания о причастности к убийству Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Они выступают категорически против закрытого заседания.

Судья Александр Кипчарский перенес рассмотрение этого ходатайства на этап заседания, когда перед судом встанет вопрос о необходимости изучения материалов допроса.

Отметим, речь идет о 2 видеозаписях суммарной длительностью четыре часа. Адвокат Константин Глоба просит перерыв, чтобы с ними ознакомиться.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева в среду, 13 февраля, продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства Гандзюк Владислава Мангера.

Как писало РБК-Украина, здание суда, где проходит избрание меры пресечения, охраняют почти 150 силовиков.

Отметим также, Глоба заявил, что генпрокурор Юрий Луценко, который входит в состав группы прокуроров по делу об убийстве Гандзюк, на пресс-конференции после задержания главы Херсонского облсовета фактически разгласил материалы дела, изложенные в сообщении о подозрении.