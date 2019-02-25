Прокурори просять арештувати екс-главу Генштабу ЗСУ Заману

За словами прокурора, Замана обгрунтовано підозрюється у вчиненні держзради

Сторона обвинения по делу экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Замана просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в зале Печерского суда заявил прокурор военной прокуратуры Король Виктор, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам прокурора, Замана обоснованно подозревается в совершении государственной измены.

"В связи с этим Замане было сообщено о подозрении. Таким образом, было установлено, что Замана может скрываться от органов следствия, оказывать давление на других, может уничтожить доказательства. Мы уверены, что к нему следует применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прошу применить к Замане меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор.

Ранее адвокат экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину.

"Подозреваемый не признает подозрение и не признает свою вину", - заявил адвокат Заманы.

Отметим, сегодня правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении государственной измены.

Вечером Печерский районный суд города Киева продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене.

Также сообщалось, что Владимир Замана, действуя в сговоре с экс-президентом Украины, ныне осужденным Виктором Януковичем, совершил государственную измену.