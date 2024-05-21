Прокуроры рассказали подробности расстрела россиянами человека в кресле колесном в Волчанске

Российские войска расстреляли в Волчанске двух человек, а третьему удалось спастись и эвакуировать в Харьков. При этом одной из погибших оказал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Детали дела

По данным следствия, 15 мая 2024 года 70-летний мужчина вместе с женой решили самостоятельно эвакуироваться из города Волчанск. К ним решил присоединиться еще один житель города.

Мужчина нашел кресло колесное и посадил в него жену, потому что у нее уже длительное время были проблемы с ногами. Втроем они двинулись в направлении Харькова.

Когда мирные жители были рядом с местной больницей, оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина, который присоединился к супругам, и женщина погибли на месте.

Фото: Россияне убили женщину в Волчанске (t.me/prokuratura_kharkiv)

Тело женщины унести не удалось

"70-летнему пострадавшему удалось спастись и дойти до окраин Волчанска, где его встретили украинские военные и отвезли в Харьков", - пишет прокуратура.

Отмечается, что мужчина не смог даже забрать тело своей жены, поскольку в механической части кресла колесного застряли ветки и его невозможно было сдвинуть с места.

Сейчас мужчина находится в безопасности, прокуроры его допросили. Он рассказал, что российские военные открыли по ним огонь из пятиэтажки, которую они заняли.