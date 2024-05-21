Прокурори розповіли подробиці розстрілу росіянами людини в кріслі колісному у Вовчанську
Російські війська розстріляли у Вовчанську двох людей, а третьому вдалося врятуватися й евакуювати до Харкова. При цьому однією із загиблих виявилася жінка, яка сиділа в кріслі колісному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі справи
За даними слідства, 15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватися з міста Вовчанськ. До них вирішив приєднатися ще один мешканець міста.
Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, бо в неї вже тривалий час були проблеми з ногами. Утрьох вони рушили в напрямку Харкова.
Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, і жінка загинули на місці.
Фото: Росіяни вбили жінку у Вовчанську (t.me/prokuratura_kharkiv)
Тіло жінки забрати не вдалося
"70-річному потерпілому вдалося врятуватися і дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові та відвезли до Харкова", - пише прокуратура.
Зазначається, що чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки в механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.
Зараз чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь із п'ятиповерхівки, яку вони зайняли.
Що передувало
Раніше Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими окупантами чоловіка з інвалідністю у Вовчанську. Але як виявилося, росіяни вбили не чоловіка, а жінку.
Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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