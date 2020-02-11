Прокурорам доручили перевірити невинності фігурантів справи Шеремета, - Рябошапка

Прокурори справі про вбивство Павла Шеремета доручили слідчим Нацполіції перевірити версії невинуватості фігурантів, про які заявляли їхні адвокати. Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, ГПУ запропонувала слідству зібрати додаткові докази.

"Ми запропонували зібрати додаткові докази, були дані вказівки, що саме треба зробити. Зокрема, ми акцентували роботу слідства на тому, що потрібно перевірити та доказів сторони захисту, що підтверджують невинуватість осіб, яким повідомлено про підозру", - додав він.

Генпрокурор зазначив, що у грудні минулого року у слідства достатньо доказів для оголошення підозр фігурантам справи.

"На момент, коли починалося розслідування, обсягу доказів було достатньо. Але, щоб передати справу до суду, повинно бути зібрано набагато більше доказів, щоб звинувачення було переконливим", - сказав Рябошапка.

Також він заявив, що прокурори наполягали на тому, щоб запобіжний захід для двох фігурантів справи про вбивство Шеремета залишився незмінним, щоб уникнути ризиків для розслідування.

"Щодо запобіжного заходу - там мають бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази - не знищать їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою", - пояснив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція допитала юриста Андрія Портнова у справі про вбивство Шеремета. Допит провели з приводу опублікованих аудіозаписів переговорів підозрюваних з співробітниками СБУ.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка також заявляв, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.