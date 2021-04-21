Прокурорам можуть повернути класні чини та форму

У процесі реформування прокуратури, що розпочався після 2014 року, чини та форму скасували.

Парламентар підкреслив, що це було поспішне рішення "через досить поверхневий погляд на питання".

"Фактично класний чин - це додаткова мотивація до кар’єрного зростання, підняття престижу служби, один із дієвих механізмів підвищення кваліфікації та ефективності роботи. Тому було б цілком справедливо повернути прокурорам можливість отримати класний чин, який допоможе ефективній роботі прокурора", - заявив нардеп.

За даними опитування, понад 40% прокурорів вважають класний чин показником успішності кар’єри, хоча й не таким значним, як службове підвищення. Майже для третини класний чин є показником професіоналізму, а чверть опитаних зазначили, що це непоганий матеріальний стимул.

За які досягнення прокурор отримуватиме класний чин

Закон пропонує, щоб це відбувалося за результатами здачі обов’язкового кваліфікаційного іспиту або атестації, на яких перевіряється рівень підготовки.

"А також хочемо надати право на таку відзнаку за вислугу років, але виключно після закінчення терміну служби на посаді. Прокурор зможе отримати чин державного радника юстиції України, державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів. Їх надаватиме президент. За кожен чин виплачується щомісячна надбавка, розмір якої визначить уряд", - розповів парламентар.

Передбачається, що прокурори, яким присвоєно класні чини, будуть мати єдиний формений одяг із відповідними відзнаками, що видаватиметься безкоштовно.

"Вона підкреслить процесуальний статус прокурора, викликатиме повагу та дисциплінуватиме учасників кримінального процесу", - заявив Неклюдов.